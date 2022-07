Tuttosport – Anche Joao Pedro aspetta il Toro (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 19:40:46 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: TORINO – La situazione non è dissimile da quella che ha riguardato Rolando Mandragora (ha aspettato il Torino, ma è poi andato alla Fiorentina dopo il sorpasso viola in fase di trattativa con la Juve). Il Toro è in vantaggio sulla concorrenza per Joao Pedro, il quale di suo gradisce la soluzione granata e la prospettiva di essere allenato da Ivan Juric. Non solo: in questa fase del mercato è Anche credibile che Tommaso Giulini, patron del Cagliari, possa accettare i 5 milioni stanziati da Davide Vagnati per l’attaccante. Il problema è che l’offerta va rivolta ai rossoblù con tutti i crismi, nei fatti dando la spallata decisiva alla concorrenza che ancora gravita sull’italo-brasiliano. La missione del Galatasaray, presente con i suoi ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 19:40:46 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: TORINO – La situazione non è dissimile da quella che ha riguardato Rolando Mandragora (hato il Torino, ma è poi andato alla Fiorentina dopo il sorpasso viola in fase di trattativa con la Juve). Ilè in vantaggio sulla concorrenza per, il quale di suo gradisce la soluzione granata e la prospettiva di essere allenato da Ivan Juric. Non solo: in questa fase del mercato ècredibile che Tommaso Giulini, patron del Cagliari, possa accettare i 5 milioni stanziati da Davide Vagnati per l’attaccante. Il problema è che l’offerta va rivolta ai rossoblù con tutti i crismi, nei fatti dando la spallata decisiva alla concorrenza che ancora gravita sull’italo-brasiliano. La missione del Galatasaray, presente con i suoi ...

Pubblicità

Luxgraph : Anche Joao Pedro aspetta il Toro - Miziok67 : @IM_ASR_1927 Dal 1998 l'editore del corsport, Amodei, è lo stesso anche di #tuttosport ... Può bastare? - Roberta_Siro : RT @SCUtweet: #Barzagli a Tuttosport ?? #Pogba non si discute: ha gran voglia e sposta gli equilibri. #DiMaria l'ho affrontato: ha una tecn… - Fprime86 : RT @SCUtweet: #Barzagli a Tuttosport ?? #Pogba non si discute: ha gran voglia e sposta gli equilibri. #DiMaria l'ho affrontato: ha una tecn… - Alessandro_Ill : RT @SCUtweet: #Barzagli a Tuttosport ?? #Pogba non si discute: ha gran voglia e sposta gli equilibri. #DiMaria l'ho affrontato: ha una tecn… -