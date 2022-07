Manca poco al Prime Day 2022: ecco cosa aspettarsi dal colosso dello shopping (Di domenica 10 luglio 2022) Molti hanno già iniziato a cerchiare in rosso sul calendario le date del 12 e 13 luglio 2022. Sarà proprio durante quelle 48 ore che chi nutre grande passione per la tecnologia, ed è iscritto al servizio Prime, avrà modo di acquistare a prezzi davvero convenienti tantissimi articoli del catalogo dell’e-store più famoso del globo. Gli sconti non riguarderanno unicamente i dispositivi (come lo speaker Echo e la videocamera di sicurezza Blink) e i servizi (da Audible a Kindle Unlimited), coinvolgendo prodotti provenienti da brand famosissimi in ambito tecnologico, da LG a Samsung, da Braun a Xiaomi. E chi lo desidera potrà acquistare anche articoli realizzati da realtà italiane. Che siano Pc, smartphone, tablet, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per gli appassionati di palestra o per la casa, le offerte saranno ancora una volta irresistibili. In ... Leggi su leggioggi (Di domenica 10 luglio 2022) Molti hanno già iniziato a cerchiare in rosso sul calendario le date del 12 e 13 luglio. Sarà proprio durante quelle 48 ore che chi nutre grande passione per la tecnologia, ed è iscritto al servizio, avrà modo di acquistare a prezzi davvero convenienti tantissimi articoli del catalogo dell’e-store più famoso del globo. Gli sconti non riguarderanno unicamente i dispositivi (come lo speaker Echo e la videocamera di sicurezza Blink) e i servizi (da Audible a Kindle Unlimited), coinvolgendo prodotti provenienti da brand famosissimi in ambito tecnologico, da LG a Samsung, da Braun a Xiaomi. E chi lo desidera potrà acquistare anche articoli realizzati da realtà italiane. Che siano Pc, smartphone, tablet, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per gli appassionati di palestra o per la casa, le offerte saranno ancora una volta irresistibili. In ...

