La regione dove si registra il più alto numero di frodi creditizie è la Campania

AGI - Giovane con meno di trent'anni, uomo, alla ricerca degli elettrodomestici di ultima generazione, disinvolto utente del mercato on line e per lo più campano. È il profilo medio della vittima di frodi creditizie tratteggiato dall'Osservatorio Crif - Mister Credit, che ha analizzato il fenomeno delle truffe e dei furti di identità nel mercato elettronico. E dal rapporto emerge il primato della Campania per le frodi creditizie con quasi 4800 casi. Napoli da sola conta più della metà, con 2860 casi, seguita da Caserta (785 casi), Salerno (668 casi), Avellino (267 casi) e Benevento (207). Il 40% dei casi riguarda l'acquisto fraudolento di elettrodomestici, contro il 9% di articoli di elettronica e telefonia e l'8,8% di auto e moto. Il sistema prevede l'acquisizione illecita di documenti di ...

