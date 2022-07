Il Genoa punta in alto: il mancino di Pajac per la testa di Coda (Di domenica 10 luglio 2022) Blindata la fascia sinistra: il Genoa mette a posto un altro tassello e consegna ad Alexander Blessin un ex come Marko Pajac, già al Grifone nel 2019 - 20, che dovrebbe essere l'uomo forte per servire ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) Blindata la fascia sinistra: ilmette a posto un altro tassello e consegna ad Alexander Blessin un ex come Marko, già al Grifone nel 2019 - 20, che dovrebbe essere l'uomo forte per servire ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Il #Genoa punta in alto: il mancino di #Pajac per la testa di #Coda #calciomercato - GarbaSte : @IlTorinista @vieri_bobo Era una bestia. Gol all'esordio in serie A da subentrato. In tuffo di testa contro il Geno… - Tommaso746 : @romeoagresti @GoalItalia Se dovesse dire di no a una squadra che punta subito di tornare in A, bisogna farsi le os… - TUTTOB1 : Pedullà: 'Dragusin punta i piedi, ma la Juve vuole chiudere Cambiaso' - Onda_CalabraIII : @MarSnaaaa @NackaSkoglund89 Ma come 5a punta chi vogliono, Messi? L'anno scorso Caicedo giocò 5 minuti contro il Genoa -