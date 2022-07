Il capolavoro di Leclerc in Austria riapre il mondiale. Adesso si va in Francia

Pubblicità

RealPiccinini : Quando si dice la corsa perfetta ?? Capolavoro di @Charles_Leclerc, capace di domare pure l'acceleratore bloccato… ??…

Ma questa vittoria diin Austria davanti a Max ha qualcosa di davvero miracoloso , undi guida e di coraggio che appartiente soltanto ai più grandi. Chissà se basterà per tornare ...... questa Ferrari ci farà morire… 'Puoi dirlo forte! Un'altra vittoria, con un... Dopo Sainz a Silverstone, c'è questo altro. So che Mattia Binotto non è popolare, per usare un ...I punti da Verstappen restano tanti, 38, e soprattutto la RedBull da molte più garanzie di potenza e affidabilità rispetto alla Ferrari ...FORMULA 1 - Charles Leclerc vince il GP d'Austria e interrompe un lungo digiuno, regalando il secondo successo consecutivo alla Ferrari che batte la Red Bull un ...