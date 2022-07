F1, quando la prossima gara? GP Francia: programma, orari e tv. Si corre al Paul Ricard dal 22 al 24 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) Archiviato il GP d’Austria, con relativo bottino di punti rinforzato dalla presenza della sprint, la Formula Uno si appresta a rifiatare. Settimana prossima, infatti, non si corre. Il 17 è però l’unica domenica di luglio in cui non è prevista alcuna gara. Una sorta di “intervallo” incastonato in un mese intensissimo. Il Circus tornerà in azione nel weekend del 22-24 luglio a Le Castellet, dove andrà in scena il Gran Premio di Francia. Il contesto non è dei più entusiasmanti, soprattutto a causa delle enormi vie di fuga asfaltate caratterizzate dalle strisce colorate utilizzate per rallentare le monoposto in caso di uscita di pista. Saranno anche efficaci, ma rendono confusionaria la fruizione da parte dello spettatore, che talvolta ha l’impressione di vedere le vetture competere ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Archiviato il GP d’Austria, con relativo bottino di punti rinforzato dalla presenza della sprint, la Formula Uno si appresta a rifiatare. Settimana, infatti, non si. Il 17 è però l’unica domenica diin cui non è prevista alcuna. Una sorta di “intervallo” incastonato in un mese intensissimo. Il Circus tornerà in azione nel weekend del 22-24a Le Castellet, dove andrà in scena il Gran Premio di. Il contesto non è dei più entusiasmanti, soprattutto a causa delle enormi vie di fuga asfaltate caratterizzate dalle strisce colorate utilizzate per rallentare le monoposto in caso di uscita di pista. Saranno anche efficaci, ma rendono confusionaria la fruizione da parte dello spettatore, che talvolta ha l’impressione di vedere le vetture competere ...

GianniSanzo : @SimoneCristao il capitano della prossima stagione quando calabria verrà panchinato - sardum : @MarioPetrucci12 Ma sai, essere ironici non è da tutti, specie quando non ci si conosce, non si è mai interagito e… - belle_brunella : @Andrea_V_73 La prossima volta fammi sapere, andando di persona si riesce ad averli anche quando sui siti ufficiali non si trovano più - NNs58172839 : Maiale comunista canadese premier e la prossima testa a saltare , quando Mario Draghi? -