F1 | le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Austria 2022

Vi riportiamo ledel mondialee costruttori al termine dell'ultimo Gran Premio d'Austria, 11° prova del mondiale 2022 di Formula 1. Grazie alla vittoria conquistata al Red Bull Ring, Charles Leclerc ......in seconda posizione nel mondiale, scavalcando Sergio Perez, oggi ritirato. Il ferrarista, a quota 170, insegue Max Verstappen con uno svantaggio di 38 punti. ORDINE DI ARRIVO EDopo lo stop forzato a causa della pandemia, i deltaplani tornano a volare nel cielo del Monte Cucco, sito considerato la culla per volare con questo mezzo senza motore inventato dagli australiani Bil ...Tre pit stop, tre sorpassi. Terza vittoria stagionale al GP d’Austria per Leclerc e seconda consecutiva per la Ferrari dopo Silverstone. Incendiata ...