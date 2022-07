Agenzia Entrate, si può ricevere una cartella esattoriale per sbaglio? (Di domenica 10 luglio 2022) Una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate ricevuta per sbaglio può essere una brutta sorpresa. Occhio al postino ricevere una cartella esattoriale normalmente causa il panico del contribuente, ma comprensibilmente può sorgere il dubbio che sia sbagliata. La cronaca a volte racconta di cartelle “pazze” notificate per errore ai contribuenti per malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 10 luglio 2022) Unadell’dellericevuta perpuò essere una brutta sorpresa. Occhio al postinounanormalmente causa il panico del contribuente, ma comprensibilmente può sorgere il dubbio che sia sbagliata. La cronaca a volte racconta di cartelle “pazze” notificate per errore ai contribuenti per malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

arrigoni_paolo : Esterrefatto dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate dove si afferma che l’aliquota #Iva ridotta al 5%, introdott… - Mov5Stelle : I dati dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza ci dicono che le truffe sul #Superbonus riguardano sol… - marattin : FISCO AMICO, NON PADRONE. Perché quando Agenzia Entrate informa un contribuente dell’avvio di un controllo, poi non… - sole24ore : ?? #Covid:?ecco le nuove regole per i #rimborsi di #tamponi, #test e #medicine: - Cristka83 : Vuoi aumentare le entrate attraverso l‘upselling? Abbiamo 5 idee per stimolare i clienti a fare upselling, contratt… -