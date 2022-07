VIDEO F1, duello Leclerc-Sainz nella sprint race: sfida infuocata tra Ferrari in Austria (Di sabato 9 luglio 2022) La sprint race del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1, ha regalato più emozioni del previsto in casa Ferrari. L’olandese della Red Bull, Max Verstappen, si è aggiudicato la prova e domani sarà in p.1 al via della corsa domenicale, mentre i due alfieri del Cavallino Rampante, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso al secondo e terzo posto. Un duello molto acceso quello tra i due piloti di Maranello che più di una volta si sono scambiati le posizioni, andando a favorire Max nella sua fuga. Confronto decisamente spettacolare, ma di sicuro non così utile ai fini del target principale: battere Verstappen. Una strategia, forse, che andrà rivista domani per la gara che assegnerà il bottino pieno perché sul piano del ritmo la ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Ladel GP d’, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1, ha regalato più emozioni del previsto in casa. L’olandese della Red Bull, Max Verstappen, si è aggiudicato la prova e domani sarà in p.1 al via della corsa domenicale, mentre i due alfieri del Cavallino Rampante, Charlese Carloshanno concluso al secondo e terzo posto. Unmolto acceso quello tra i due piloti di Maranello che più di una volta si sono scambiati le posizioni, andando a favorire Maxsua fuga. Confronto decisamente spettacolare, ma di sicuro non così utile ai fini del target principale: battere Verstappen. Una strategia, forse, che andrà rivista domani per la gara che assegnerà il bottino pieno perché sul piano del ritmo la ...

