"Troppe violenze". Scatta il coprifuoco nella spiaggia maledetta: il caso scuote il Veneto (Di sabato 9 luglio 2022) Chi se le scorda le serate tra amici sulla sabbia con una birretta in mano? I falò di Ferragosto, tutti in cerchio a raccontarsene di ogni e a vivere il profumo dell'estate? Il bagliore della luna e il rumore delle onde ad accompagnare le coppiette che si appartavano per strapparsi un bacio lontano dalla compagnia? I tempi corrono, le generazioni cambiano e anche le abitudini sono costrette a farlo. Purtroppo. A Jesolo, cuore della movida del nord-est, la spiaggia sarà off limits. Vietato accedere. Altolà. Pena un'ammenda di 200 euro a testa per chi metterà piede oltre il limite invalicabile deciso dal Comune: tutti i sabati, da stasera al 28 agosto, dalle dieci di sera alle quattro del mattino. Gli accessi all'arenile saranno sbarrati e presidiati dagli uomini della sicurezza. Il pugno duro del sindaco, Christofer De Zotti, eletto appena due settimane, ha un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Chi se le scorda le serate tra amici sulla sabbia con una birretta in mano? I falò di Ferragosto, tutti in cerchio a raccontarsene di ogni e a vivere il profumo dell'estate? Il bagliore della luna e il rumore delle onde ad accompagnare le coppiette che si appartavano per strapparsi un bacio lontano dalla compagnia? I tempi corrono, le generazioni cambiano e anche le abitudini sono costrette a farlo. Purtroppo. A Jesolo, cuore della movida del nord-est, lasarà off limits. Vietato accedere. Altolà. Pena un'ammenda di 200 euro a testa per chi metterà piede oltre il limite invalicabile deciso dal Comune: tutti i sabati, da stasera al 28 agosto, dalle dieci di sera alle quattro del mattino. Gli accessi all'arenile saranno sbarrati e presidiati dagli uomini della sicurezza. Il pugno duro del sindaco, Christofer De Zotti, eletto appena due settimane, ha un ...

