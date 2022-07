Tour de France, vince il solito Van Aert in volta. Pogacar resta in giallo (Di sabato 9 luglio 2022) Wout Van Aert ha vinto l’ottava tappa del Tour de France 2022, la Dole-Losanna di 186,5 chilometri . Il corridore belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato la volata finale precedendo l’australiano... Leggi su feedpress.me (Di sabato 9 luglio 2022) Wout Vanha vinto l’ottava tappa delde2022, la Dole-Losanna di 186,5 chilometri . Il corridore belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato la volata finale precedendo l’australiano...

