Superbonus, la proposta per salvare le cessioni del 110% (Di sabato 9 luglio 2022) Un ampio dibattito, una vera e propria opera di conciliazione tra divergenti modi di vederlo, valutarlo e proporlo: il Superbonus 110%, con tutto il suo caotico percorso relativo alle famigerate cessioni, ha scatenato un vero vespaio di critiche, differenti idee e proposte. Ma adesso cosa bolle in pentola? Ecco come le autorità tenteranno di salvare il Superbonus 110% con una nuova variazione dei vincoli sulle cessioni. Superbonus, il progetto per salvare le cessioni Si è promosso davvero un ampio dibattito intorno al Superbonus e al suo destino: un iter di salvataggio, con un nuovo Superbonus, è stato messo in piedi per arrivare a un emendamento e regole molto più fattive. Andiamo a ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) Un ampio dibattito, una vera e propria opera di conciliazione tra divergenti modi di vederlo, valutarlo e proporlo: il, con tutto il suo caotico percorso relativo alle famigerate, ha scatenato un vero vespaio di critiche, differenti idee e proposte. Ma adesso cosa bolle in pentola? Ecco come le autorità tenteranno diilcon una nuova variazione dei vincoli sulle, il progetto perleSi è promosso davvero un ampio dibattito intorno ale al suo destino: un iter di salvataggio, con un nuovo, è stato messo in piedi per arrivare a un emendamento e regole molto più fattive. Andiamo a ...

