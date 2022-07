Stadio Roma, progetto avanzato: per il club sarà un tesoro (Di sabato 9 luglio 2022) Roma - Adesso che lo Stadio è stato rimesso al centro della città, in vari sensi, bisogna decidere che cosa ci faremo nel 2026 quando sarà stato realizzato. Risposta banale: i soldi. Anche parecchi. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 luglio 2022)- Adesso che loè stato rimesso al centro della città, in vari sensi, bisogna decidere che cosa ci faremo nel 2026 quandostato realizzato. Risposta banale: i soldi. Anche parecchi. ...

Pubblicità

CarloCalenda : Chiederei a @gualtierieurope un ultimo sforzo dopo aver accolto la nostra proposta su termovalorizzatore e su stadi… - CarloCalenda : Oggi la Roma identifica l’area per costruire lo stadio a Pietralata, zona che noi avevamo ipotizzato esattamente un… - Roma : ?? Comunicato stampa congiunto Roma Capitale - AS Roma. La società giallorossa presenterà uno studio di fattibili… - giocarmon : _ Come era fatto in origine. Vediamo in particolare com’era originariamente la Villa dei Quintili. Si possono dis… - Rossaliena : “Spero che ogniuno di voi provi quello che sto provando io adesso, in questo momento, guardando voi” Marco Mengoni,… -