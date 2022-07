“Speranze finite” Strage Marmolada | c’è la conferma ufficiale | la scoperta dei soccorritori dopo il crollo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) A quasi una settimana dalla tragedia che si è verificata sulla(si è staccato un seracco dal ghiacciaio) proseguono le ricerche dei dispersi tra gli escursionisti: una valanga di acqua, ghiaccio e detriti che ha spazzato via diverse cordate di alpinisti facendo una. Nei giorni scorsi è stata trovata la decima vittima della frana. Resti, indumenti, attrezzature tecniche: il massiccio sta restituendo, lentamente, i corpi e gli oggetti degli escursionisti travolti domenica 3 luglio. Come hato nei giorni scorsi il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ledi ritrovare persone in vita sono nulle. “Il bilancio di questa tragedia è pressoché definito: stiamo parlando di 11 persone decedute o disperse”, di cui tre veneti e una donna trentina tra i quattro morti che per ora hanno un ...