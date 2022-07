Paura a Roma, le immagini spaventose dell'ennesimo rogo (Di sabato 9 luglio 2022) Nuovo incendio a Roma. Questa volta a prendere fuoco è stato uno degli autodemolitori presenti in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, zona Est della Capitale. Le fiamme hanno prodotto una densa nube nera visibile in tutta la città e hanno provocato diversi boati ed esplosioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche Carabinieri, Polizia e Polizia locale di Roma Capitale. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Nuovo incendio a. Questa volta a prendere fuoco è stato uno degli autodemolitori presenti in via Palmiro Togliatti, a Centocelle, zona Esta Capitale. Le fiamme hanno prodotto una densa nube nera visibile in tutta la città e hanno provocato diversi boati ed esplosioni. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche Carabinieri, Polizia e Polizia locale diCapitale.

