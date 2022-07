Lecce, Corvino: “Domani o dopodomani annunciamo un altro colpo. Quest’anno sarà difficile” (Di sabato 9 luglio 2022) Il responsabile dell’Area Tecnica del Lecce neopromosso in Serie A, Pantaleo Corvino, ha parlato ai microfoni dei canali social del club dopo la prima amichevole stagionale. Ecco le sue parole: “Un bilancio sul ritiro? C’è stato poco tempo per fare un’analisi del tutto approfondita. Però da questi pochi giorni si è capito tutto l’impegno, della voglia di fare bene e di farlo attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio perché questo è un periodo in cui bisogna oliare i motori, per farli poi trovare pronti per quando iniziamo a fare sul serio. Doppietta di Helgason? Diciamo che intanto è un 2000, diciamo anche che è un centrocampista che è capace di fare pur essendo così giovane le due fasi. Diciamo anche che in fase realizzativa, tutti i gol che fa sono belli, d’autore. Questo ci fa capire che, oltre essere un titolare nella sua Nazionale, è un ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Il responsabile dell’Area Tecnica delneopromosso in Serie A, Pantaleo, ha parlato ai microfoni dei canali social del club dopo la prima amichevole stagionale. Ecco le sue parole: “Un bilancio sul ritiro? C’è stato poco tempo per fare un’analisi del tutto approfondita. Però da questi pochi giorni si è capito tutto l’impegno, della voglia di fare bene e di farlo attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio perché questo è un periodo in cui bisogna oliare i motori, per farli poi trovare pronti per quando iniziamo a fare sul serio. Doppietta di Helgason? Diciamo che intanto è un 2000, diciamo anche che è un centrocampista che è capace di fare pur essendo così giovane le due fasi. Diciamo anche che in fase realizzativa, tutti i gol che fa sono belli, d’autore. Questo ci fa capire che, oltre essere un titolare nella sua Nazionale, è un ...

