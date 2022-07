Ladri di acqua: a Marano, sciolta per camorra, condotte colabrodo e cittadini a secco (Di sabato 9 luglio 2022) Il signor Giovanni Martino apre il rubinetto di casa sua. Escono poche gocce d’acqua. Migliaia di cittadini, negli ultimi mesi, si sono ritrovati a secco. E non a causa della siccità. Succede a Marano, comune del napoletano regno dei clan Nuvoletta e Polverino che hanno strozzato la vita della città, e che ha il record di scioglimenti per camorra, ben quattro. Ed è di nuovo commissariato dall’anno scorso. Da tempo gli abitanti si arrangiano come possono, tra cisterne condominiali, viaggi per l’acqua, autobotti della Protezione civile ma anche autobotti private. Pagando caro e in nero: “Paghiamo l’acqua delle autobotti private 150 euro al mese a famiglia, ma come facciamo a vivere? Io percepisco 650 euro di pensione al mese”, ci dice un altro abitante, esasperato. ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 luglio 2022) Il signor Giovanni Martino apre il rubinetto di casa sua. Escono poche gocce d’. Migliaia di, negli ultimi mesi, si sono ritrovati a. E non a causa della siccità. Succede a, comune del napoletano regno dei clan Nuvoletta e Polverino che hanno strozzato la vita della città, e che ha il record di scioglimenti per, ben quattro. Ed è di nuovo commissariato dall’anno scorso. Da tempo gli abitanti si arrangiano come possono, tra cisterne condominiali, viaggi per l’, autobotti della Protezione civile ma anche autobotti private. Pagando caro e in nero: “Paghiamo l’delle autobotti private 150 euro al mese a famiglia, ma come facciamo a vivere? Io percepisco 650 euro di pensione al mese”, ci dice un altro abitante, esasperato. ...

