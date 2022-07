Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al "processo mediatico" (Di sabato 9 luglio 2022) A dialogare con l'autore, Mimmo Mazza, Caporedattore centrale de "La Gazzetta del Mezzogiorno". Il libro " edito da Cacucci e inserito nella Collana "giustizia penale della post - modernità" " ... Leggi su oltreilfatto (Di sabato 9 luglio 2022) A dialogare con l'autore, Mimmo Mazza, Caporedattore centrale de "La Gazzetta del Mezzogiorno". Il libro " edito da Cacucci e inserito nella Collana "della post - modernità" " ...

Pubblicità

Oltreilfatto : Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico” - infoitinterno : Assolto dall’accusa di stupro, il difensore: «Estrapolate poche parole, la sentenza fa giustizia» - CenturrinoLuigi : RT @legalizzas: #Salvini : #Lega leale, droga libera è criminale'. Come sì dice, rispondere per le rime? #CannabisLegale , toglie voti al… - eleonoraapaini : RT @infoitinterno: Littizzetto, comizio contro i referendum sulla giustizia. Ma la Rai non si vergogna neanche un po'? - black_blinky : RT @legalizzas: #Salvini : #Lega leale, droga libera è criminale'. Come sì dice, rispondere per le rime? #CannabisLegale , toglie voti al… -