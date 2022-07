Pubblicità

sportal_it : Nico Mannion, doccia gelata dai campioni Nba - sportal_it : Mannion, prima la Summer League poi il suo futuro -

Virgilio Sport

... non ha vissuto una annata facile alla Virtus Bologna, Troppi, tanti i guai fisici che hanno tormentato uno dei prospetti più importanti delitaliano. Ora, dopo diversi rumors,...Elogi per Datome e: "Datome è un concentrato di positività dentro e fuori, mi sento in ... deve giocare fuori dai suoi canoni americani, e adeguarsi a un contesto dieuropeo. A Simone ... Basket, Mannion rimane alla Virtus Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La storia dei cestisti italiani nella NBA, da D'Antoni a Banchero passando da Gallinari e Mannion: i record e le squadre degli azzurri ...