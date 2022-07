Vaccino Covid ai bambini, la ‘spinta gentile’ non ha sortito gli effetti sperati (Di venerdì 8 luglio 2022) di Sara Gandini e Francesca Capelli, sociologa e scrittrice* Al 13 aprile 2022, meno del 40% dei bambini di 5-11 anni aveva completato il ciclo di vaccinazione Covid-19 in Italia. Questa percentuale è stata raggiunta grazie a ricatti e imposizioni, chiamati ipocritamente “spinta gentile”, che hanno portato a discriminazioni che impedivano ai giovani di poter andare a scuola o a fare sport nel caso non fossero vaccinati. Per il loro bene? Ora emerge che questa campagna vaccinale molto aggressiva si basava su evidenze scientifiche scarse, almeno rispetto ai minori. Un recente studio pubblicato su The Lancet, basato sui dati dell’intera popolazione italiana pediatrica, ha mostrato che l’efficacia della vaccinazione rispetto all’infezione è stata significativamente inferiore a quella che ci si aspettava secondo lo studio clinico che ha portato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) di Sara Gandini e Francesca Capelli, sociologa e scrittrice* Al 13 aprile 2022, meno del 40% deidi 5-11 anni aveva completato il ciclo di vaccinazione-19 in Italia. Questa percentuale è stata raggiunta grazie a ricatti e imposizioni, chiamati ipocritamente “spinta gentile”, che hanno portato a discriminazioni che impedivano ai giovani di poter andare a scuola o a fare sport nel caso non fossero vaccinati. Per il loro bene? Ora emerge che questa campagna vaccinale molto aggressiva si basava su evidenze scientifiche scarse, almeno rispetto ai minori. Un recente studio pubblicato su The Lancet, basato sui dati dell’intera popolazione italiana pediatrica, ha mostrato che l’efficacia della vaccinazione rispetto all’infezione è stata significativamente inferiore a quella che ci si aspettava secondo lo studio clinico che ha portato ...

