Uno studio ha provato a stabilire i segreti per vincere in Formula 1 (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - L'interazione tra pilota e team rappresenta il fattore più importante da considerare per trovare la chiave del successo in pista. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Applied Economics, condotto dagli scienziati dell'Università di Lethbridge, che hanno cercato di stabilire le strategie vincenti per le competizioni di Formula 1. "Attualmente le stime si eseguono secondo la regola 80-20 - spiega Duane Rockerbie, dell'Università di Lethbridge - la prima cifra è il fattore legato alla vettura o al team, mentre il secondo rispecchia l'abilità del pilota. Questa convinzione di lunga data in realta' e' molto sbilanciata e abbiamo scoperto che non tiene conto di tutte le variabili". Il team, guidato da Rockerbie, ha esaminato le competizioni delle stagioni di Formula 1 in Gran Bretagna dal ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - L'interazione tra pilota e team rappresenta il fattore più importante da considerare per trovare la chiave del successo in pista. A questa conclusione giunge uno, pubblicato sulla rivista Applied Economics, condotto dagli scienziati dell'Università di Lethbridge, che hanno cercato dile strategie vincenti per le competizioni di1. "Attualmente le stime si eseguono secondo la regola 80-20 - spiega Duane Rockerbie, dell'Università di Lethbridge - la prima cifra è il fattore legato alla vettura o al team, mentre il secondo rispecchia l'abilità del pilota. Questa convinzione di lunga data in realta' e' molto sbilanciata e abbiamo scoperto che non tiene conto di tutte le variabili". Il team, guidato da Rockerbie, ha esaminato le competizioni delle stagioni di1 in Gran Bretagna dal ...

Pubblicità

NicolaPorro : Cosa c’entra «il deterioramento dell’ambiente» con la valanga della Marmolada? Per Franco Battaglia nulla. Uno stud… - RobertoBurioni : Per dimostrare l’efficacia di un vaccino è indispensabile svolgere uno studio di fase 3 e pubblicarlo in una rivist… - NicolaPorro : ?? #Vaccino sui bambini, la rivelazione di uno studio di cui non si può non tenere conto ?? - vittopoto : RT @Antonio79B: 'A 'Studio Uno' Falqui mi faceva dire quello che volevo, ma avevo paura di sbagliare'. Oggi nel 2010 moriva il musicista,… - romi_andrio : RT @Antonio79B: 'A 'Studio Uno' Falqui mi faceva dire quello che volevo, ma avevo paura di sbagliare'. Oggi nel 2010 moriva il musicista,… -