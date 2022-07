Ucraina: vice ministro Salute, '80% strutture mediche in zone occupate distrutte' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Circa l'80% delle infrastrutture mediche sui territori occupati è distrutto". Lo afferma Oleksii Yaremenko vice del ministro della Salute in un intervista all'agenzia di stampa Interfax. "Le informazioni sulla situazione sui territori occupati è limitata, però circa 80% degli obbiettivi distrutti si trovano sul territori occupati" ha detto. Stando a quanto afferma Yaremenko, "dall'inizio dell'invasione su vasta scala sono stati danneggiate 695 istituzioni mediche, 122 sono state distrutte completamente e non possono essere ricostruite". Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Circa l'80% delle infrasui territori occupati è distrutto". Lo afferma Oleksii Yaremenkodeldellain un intervista all'agenzia di stampa Interfax. "Le informazioni sulla situazione sui territori occupati è limitata, però circa 80% degli obbiettivi distrutti si trovano sul territori occupati" ha detto. Stando a quanto afferma Yaremenko, "dall'inizio dell'invasione su vasta scala sono stati danneggiate 695 istituzioni, 122 sono statecompletamente e non possono essere ricostruite".

