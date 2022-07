Selfie con mamma Michelle e protesta: Aurora Ramazzotti spiazza i fan (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Selfie di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker suscita l'ironia della stessa Aurora: “Sembra mia figlia”. La figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti ha fatto della simpatia un suo segno distintivo tramutando le critiche e i commenti cattivi dei social in punti di forza. Spesso, infatti, gli internauti usano la bellezza della Hunziker, che a 45 anni ne dimostra 20 di meno, come termine di paragone per colpire la stima della giovane Aurora. Ma stavolta ci ha pensato la giovane conduttrice a prevenire gli haters. Nelle storie del suo account Instagram ha pubblicato un amorevole Selfie con la mamma e commentato: “Boh, mia madre sembra mia figlia, ok”. Hunziker, invece, ha ripostato la foto in compagnia della primogenita ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) IldiHunziker suscita l'ironia della stessa: “Sembra mia figlia”. La figlia della conduttrice svizzera e di Erosha fatto della simpatia un suo segno distintivo tramutando le critiche e i commenti cattivi dei social in punti di forza. Spesso, infatti, gli internauti usano la bellezza della Hunziker, che a 45 anni ne dimostra 20 di meno, come termine di paragone per colpire la stima della giovane. Ma stavolta ci ha pensato la giovane conduttrice a prevenire gli haters. Nelle storie del suo account Instagram ha pubblicato un amorevolecon lae commentato: “Boh, mia madre sembra mia figlia, ok”. Hunziker, invece, ha ripostato la foto in compagnia della primogenita ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie da #Oran2022 con il doppio d’oro Francesco Passaro-Matteo Arnaldi e quello di bronzo formato da Nuria Branca… - tempoweb : Selfie con mamma Michelle e protesta: Aurora Ramazzotti spiazza i fan #8luglio - asromaliveit1 : ?? Mile #Svilar, uno dei volti nuovi in casa #AsRoma, si intrattiene con i tifosi giallorossi fuori da #Trigoria, se… - PagineRomaniste : Trigoria, dopo l'allenamento #Zaniolo si ferma con i tifosi per autografi e selfie #ASRoma - Sayuri1897 : RT @Alfredo_easy: Visto le numerose richieste in dm, solo per questa volta, pubblico un selfie con le mutande. -