Sanremo 2022, sapete quanto ha guadagnato Checco Zalone? La cifra fa impallidire! (Di venerdì 8 luglio 2022) Vi ricordate Checco Zalone come ospite a “Sanremo 2022”? sapete quanto ha guadagnato per la serata all’Ariston? La cifra è da capogiro. Ha fatto ridere e divertire tutti, con la sua ironia e il suo umorismo che hanno reso i temi affrontati più leggeri e semplici da capire. I suoi sketch sono stati uno più bello dell’altro, ma quanto è costato alla Rai avere Checco Zalone come ospite? Checco Zalone (Instagram)Sono stati tanti a porsi tale domanda dal momento che avere un personaggio come lui all’Ariston in una delle serata del “Festival di Sanremo” non è cosa da poco. Sui social, molti hanno dato una risposta. Checco ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 8 luglio 2022) Vi ricordatecome ospite a “”?haper la serata all’Ariston? Laè da capogiro. Ha fatto ridere e divertire tutti, con la sua ironia e il suo umorismo che hanno reso i temi affrontati più leggeri e semplici da capire. I suoi sketch sono stati uno più bello dell’altro, maè costato alla Rai averecome ospite?(Instagram)Sono stati tanti a porsi tale domanda dal momento che avere un personaggio come lui all’Ariston in una delle serata del “Festival di” non è cosa da poco. Sui social, molti hanno dato una risposta....

Pubblicità

SerieTvserie : I singoli più venduti in Italia da gennaio a giugno 2022: Sanremo 2022 conferma il suo successo - Campioni_cn : Ute Lemper in concerto giovedì 21 luglio al Teatro Ariston di Sanremo! Prenotazioni aperte - riviera24 : Lilt, a Sanremo l’annuale cena dei volontari - Riviera24 - riviera24 : Sanremo, installazione di bancomat al mercato annonario: riunione operativa a Palazzo Bellevue - Riviera24 - raspa90 : RT @tvblogit: Premio Strega 2022, Geppi Cucciari mattatrice in una serata difficilissima. La Rai dovrebbe farle un momumento, o almeno darl… -