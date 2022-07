Roma, ragazza aggredisce anziano di 77 anni e gli strappa la fede nuziale (Di venerdì 8 luglio 2022) Il signore stava camminando tranquillamente in via Giovanni Conti a Val Melaina quando, improvvisamente, è stato aggredito da una ragazza rumena che voleva rapinarlo. Con violenza, è riuscita solo a strappargli la fede nuziale provocando oltre che terrore, anche un fortissimo dolore alla mano dell’uomo. Leggi anche: Terrore a Ostia: anziana bloccata in un incendio e il figlio a rischio linciaggio L’aggressione La ragazza, classe ’95, ha già dei precedenti specifici. Purtroppo, non è la prima volta. E la prassi è quasi sempre la stessa. ‘Punta’ le persone che vede da sole, più deboli o anziane e cerca di rubare loro il più possibile. Per poi fuggire via. Ma questa volta, non troppo veloce. Infatti, èn stata fermata dagli agenti che si trovavano proprio nelle vicinanze. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Il signore stava camminando tranquillamente in via GiovConti a Val Melaina quando, improvvisamente, è stato aggredito da unarumena che voleva rapinarlo. Con violenza, è riuscita solo argli laprovocando oltre che terrore, anche un fortissimo dolore alla mano dell’uomo. Leggi anche: Terrore a Ostia: anziana bloccata in un incendio e il figlio a rischio linciaggio L’aggressione La, classe ’95, ha già dei precedenti specifici. Purtroppo, non è la prima volta. E la prassi è quasi sempre la stessa. ‘Punta’ le persone che vede da sole, più deboli o anziane e cerca di rubare loro il più possibile. Per poi fuggire via. Ma questa volta, non troppo veloce. Infatti, èn stata fermata dagli agenti che si trovavano proprio nelle vicinanze. su Il ...

