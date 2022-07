(Di venerdì 8 luglio 2022) “Partono i nuoviil newche abbiamo voluto introdurre con il Presidente Vincenzo De Luca in Regioneper cambiare passo in agricoltura. Un nuovolo ispirato ai principi della massima trasparenza, condivisione,cipazione e semplificazione. I primisaranno pubblicati lunedì 11 luglio”. Lo ha annunciato l’assessore all’Agricoltura, Nicola Caputo. “Abbiamo atteso – ha aggiunto l’assessore Caputo – l’approvazione in Giunta regionale del Prezzario dei lavori pubblici della, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2022, per consentire alle imprese agricole di poter far riferimento ad un prezzario adeguato al forte aumento dei prezzi che si registra per effetto della guerra”.“Ora – ha proseguito l’assessore – ...

mariamacina : RT @ItaliaViva: Il Psr punta sulla trasparenza, Caputo: “Lo sviluppo rurale parte dalle aree interne” - PaoloCaioni : RT @ItaliaViva: Il Psr punta sulla trasparenza, Caputo: “Lo sviluppo rurale parte dalle aree interne” - ItaliaViva : Il Psr punta sulla trasparenza, Caputo: “Lo sviluppo rurale parte dalle aree interne” - zazoomblog : Il Psr punta sulla trasparenza Caputo: “Lo sviluppo rurale parte dalle aree interne” - #punta #sulla #trasparenza… - anteprima24 : ** Il Psr punta sulla trasparenza, Caputo: 'Lo sviluppo rurale parte dalle aree interne' ** -

Il Denaro

"L'obiettivo della misura Leader nell'ambito delè quello di rafforzare lo sviluppo a lungo ... Con gli eventi sportivi siil prossimo 23 luglio con il Triathlon d'alta quota EAGLEXMAN Terre ...... ma anche quelle inerenti al caro gasolio, all'utilizzo strategico dei fondie PNRR, alla ... Ora è davvero il momento di mettersi tutti insieme e di fare ognuno la propriaaffinché i problemi ... Psr, parte il new model Campania: via a bandi per 214 milioni di euro - Ildenaro.it “Le misure del Psr per questo periodo di transizione – ha ricordato ... Abbiamo dato centralità alle aree interne e a quelle vulnerabili dal punto di vista ambientale. Insomma è partita la sfida per ...Il Programma di Sviluppo Rurale presentato lo scorso 1 luglio si rivela ancor più strategico anche per l’imprenditoria agricola di nuova generazione, come fortemente richiesto da Coldiretti Veneto. Un ...