Media giapponesi: ex premier Shinzo Abe è morto dopo l’attentato (Di venerdì 8 luglio 2022) Abe raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due, durante un comizio elettorale a Nara. Il presunto attentatore è stato arrestato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 8 luglio 2022) Abe raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, almeno due, durante un comizio elettorale a Nara. Il presunto attentatore è stato arrestato

