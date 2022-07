Lo sciopero della fame contro il depotenziamento della piattaforma per la raccolta firme digitali per i referendum (Di venerdì 8 luglio 2022) La prospettiva che le piattaforme di stato per la raccolta delle firme digitali per la presentazione dei referendum possano essere fortemente depotenziate ha fatto scattare una iniziativa di protesta non violenta da parte di chi, da sempre, si è battuto per l’accessibilità a tutti dei referendum stessi. La prova del nove c’è stata negli ultimi mesi: i quesiti sulla cannabis legale e sull’eutanasia legale hanno ottenuto centinaia di migliaia di consensi digitali, nonostante le piattaforme siano state approntate dai comitati promotori (con un costo significativo per ogni firma raccolta e validata). Si attendeva il varo di una piattaforma di Stato che, secondo quanto risposto dal ministro della Transizione Digitale ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022) La prospettiva che le piattaforme di stato per ladelleper la presentazione deipossano essere fortemente depotenziate ha fatto scattare una iniziativa di protesta non violenta da parte di chi, da sempre, si è battuto per l’accessibilità a tutti deistessi. La prova del nove c’è stata negli ultimi mesi: i quesiti sulla cannabis legale e sull’eutanasia legale hanno ottenuto centinaia di migliaia di consensi, nonostante le piattaforme siano state approntate dai comitati promotori (con un costo significativo per ogni firmae validata). Si attendeva il varo di unadi Stato che, secondo quanto risposto dal ministroTransizione Digitale ...

PubblicitĂ

stanzaselvaggia : Lo stato dell’informazione: mie discussioni con rapper raccontate da centinaia di articoli. Tassisti in sciopero ch… - amnestyitalia : Alaa Abd el-Fattah, 100 giorni di sciopero della fame per rivendicare diritti e libertà - stanzaselvaggia : Sia chiaro che a me non serve solidarietà . Servirebbe preoccupazione generale per la violenza della categoria e per… - sadape54 : RT @amnestyitalia: #Bahrein, prigioniero in gravi condizioni di salute dopo un anno di sciopero della fame - DavideDavide69 : @elio_vito Hanno annunciato lo sciopero della fame fino al sopraggiungere di fine contratto ? -