Governo, Conte: “Pretendiamo cambio di passo immediato” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Pretendiamo un cambio di passo immediato” nel Governo “per sostenere davvero famiglie e imprese travolte dalla crisi”. Lo scrive il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando del documento consegnato al premier Mario Draghi durante il recente incontro a Palazzo Chigi. “Secondo l’Istat – spiega il penstallato -, il Reddito di cittadinanza e le altre misure erogate dal Conte II nel 2020 hanno salvato dalla povertà assoluta 1 milione di cittadini, circa 500mila famiglie. Nel dramma della pandemia siamo intervenuti con coraggio e forza: senza quella determinazione, l’intensità della povertà in Italia sarebbe aumentata di 10 punti percentuali”. “Non sono solo numeri: sono storie di famiglie, donne, uomini e bambini che reclamano il diritto ad una vita degna di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “undi” nel“per sostenere davvero famiglie e imprese travolte dalla crisi”. Lo scrive il leader del M5S Giuseppe, parlando del documento consegnato al premier Mario Draghi durante il recente incontro a Palazzo Chigi. “Secondo l’Istat – spiega il penstallato -, il Reddito di cittadinanza e le altre misure erogate dalII nel 2020 hanno salvato dalla povertà assoluta 1 milione di cittadini, circa 500mila famiglie. Nel dramma della pandemia siamo intervenuti con coraggio e forza: senza quella determinazione, l’intensità della povertà in Italia sarebbe aumentata di 10 punti percentuali”. “Non sono solo numeri: sono storie di famiglie, donne, uomini e bambini che reclamano il diritto ad una vita degna di ...

