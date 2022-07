Gf Vip 7, l’ex protagonista de Il Collegio George Ciupilan è ufficialmente un nuovo concorrente: il racconto del suo difficilissimo passato (Di venerdì 8 luglio 2022) George Ciupilan potrebbe essere uno dei concorrenti del Gf Vip 7. A dare un indizio che ha portato al suo nome è stato ieri Alfonso Signorini. In realtà un indizio era arrivato già qualche giorno fa quando sull’ultimo numero del settimanale Chi è apparsa un’intervista del ragazzo, conosciuto per aver partecipato alla quarte edizione de Il Collegio. Alle pagine di Chi George, che ha origini rumene, ha parlato della sua infanzia difficile in Romania e del suo arrivo in Italia: Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza… Ciupilan ha poi continuato col suo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022)potrebbe essere uno dei concorrenti del Gf Vip 7. A dare un indizio che ha portato al suo nome è stato ieri Alfonso Signorini. In realtà un indizio era arrivato già qualche giorno fa quando sull’ultimo numero del settimanale Chi è apparsa un’intervista del ragazzo, conosciuto per aver partecipato alla quarte edizione de Il. Alle pagine di Chi, che ha origini rumene, ha parlato della sua infanzia difficile in Romania e del suo arrivo in Italia: Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza…ha poi continuato col suo ...

