Fabian | rinnovo in bilico | Spalletti potrebbe decidere di tenerlo ai margini

Pubblicità

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : CorSport - Faccia a faccia tra Fabian e Spalletti ieri: tensione alle stelle sul rinnovo - cn1926it : #FabianRuiz, il suo futuro è un rebus: ieri faccia a faccia con #Spalletti - NapoliFCNews : Prima Pagina Il Mattino: 'Ombre sul rinnovo per Koulibaly e Fabian, no a stipendi ridotti' | FOTO #Napoli… - SportdelSud : ???? #AdamOunas e #FabiànRuiz sono stati messi sul mercato dopo il mancato rinnovo. I due calciatori al momento non… -

Nodi: come quello di, appunto. Reduce dal rifiuto opposto all'offerta didel contratto in scadenza nel 2023 formulata dal club prima della fine del campionato e in questa fase neanche ......ha raggiunto il Napoli dopo le vacanze, ieri era al primo allenamento con la squadra. Anche la sua situazione è in stallo, come quella di Koulibaly. Ha rifiutato l'offerta diavanzata ...Fabian Ruiz rischia di restare ai margini del Napoli se non deciderà di fare dietrofront sul prolungamento di contratto.Oggi Il Corriere dello Sport scrive della tensione intorno al mancato rinnovo di Fabian Ruiz, che nel 2023 si libererà a zero dal Napoli.