(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il presidente della Camera dei deputati Robertoè risultatoal. Sono dunquei suoidei prossimi giorni, a partire dalla visita istituzionale a Bruxelles prevista per lunedì e martedì”. Lo afferma in una nota il portavoce del presidente, Carlo Passarello. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Covid, Fico positivo: annullati appuntamenti (Adnkronos) – "Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è risultato positivo al Covid. Sono dunque annullati i suoi appuntamenti dei prossimi giorni, a partire dalla visita istituzionale a ...Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico è risultato positivo al Covid. Sono dunque annullati i suoi appuntamenti dei prossimi giorni, a partire dalla ...