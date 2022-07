Covid | Consulta | “Tamponi rapidi e sierologici solo in farmacia”

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuareantigenici e testrientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tar Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che, nonostante in entrambe debba essere assicurata la presenza di farmacisti abilitati, tra le parafarmacie ? che sono esercizi commerciali ? e le farmacie ? che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale ? permangono significative differenze, che impediscono di ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non ...Home Coronavirus, tamponi rapidi e test solo in farmacia e non in parafarmacia. 'Non è scelta irragionevole' Coronavirus 8 Luglio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a ... Covid: Consulta, tamponi rapidi e test solo in farmacia - Ultima Ora Per la Corte Costituzionale, tra i due esercizi commerciali permangono significative differenze, che impediscono di affermare di essere davanti ...La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non ...