Chirico su Koulibaly | “Sarà difficile prenderlo ma | Allegri lo pretende e la società insisterà fino alla fine”

Pubblicità

infoitsport : Lo juventino Chirico: “Allegri pretende Koulibaly e la società insisterà fino alla fine” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Chirico: 'Koulibaly? La Juve ci proverà fino alla fine' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Chirico: 'Koulibaly? La Juve ci proverà fino alla fine' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Chirico: 'Koulibaly? La Juve ci proverà fino alla fine' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Chirico: 'Koulibaly? La Juve ci proverà fino alla fine' -

- Juventus, ecco quanto riferito da Marcellonel corso di un'intervista a Tuttomercatoweb: 'La vedo difficile andarlo a prendere. E' legato a Napoli, c'è ancora un anno di contratto ...... come ha acutamente segnalato, con un suo inappuntabile pezzo, Marcello. Ora nessuno vuole ... ma se con meno della metà dei soldi di de Ligt si potesse finanziare l'operazione, come ...A parlare delle mosse in casa Juventus ai microfoni di Tuttomercatoweb, è stato il giornalista Marcello Chirico.tmw radio Chirico: 'Juve, Koulibaly difficile ma ci proverà fino alla fine'. vedi letture. A parlare delle mosse in casa Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Marcel ...