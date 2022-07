Bufera nella notte a Roma e provincia | alberi caduti e allagamenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022)di tempesta a. Vento, pioggia e una tromba d’aria si sono abbattute sulla Capitale e nei dintorni, abbattendoe allagando strade. L’allarme è scattato poco prima delle 2:00. Le zone più colpite sono state quelle sud est della Capitale, i Castelli e il litorale. Almeno 50 gli interventi dei vigili del fuoco. Pannelli solarie ringhiera pericolante Tra questi, si segnala l’intervento della squadra in via Giovanni Bernardi, all’incrocio con via del Torraccio di Torrenova, per la verifica e la rimozione di una ringhiera al 4° piano di una palazzina. La ringhiera è stata divelta a seguito del distacco di una batteria di pannelli solari posti sul tetto della palazzina, disancorati presumibilmente a causa del forte vento di questa. É stato ...