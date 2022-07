Botheim: “Non vedo l’ora di segnare davanti ai nostri splendidi tifosi” (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoJenbach – Erik Botheim ha raggiunto il ritiro di Jenbach e ha subito espresso tutto il suo entusiasmo nel vestire la maglia della Salernitana. L’attaccante norvegese che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Bodo Glimt si è lasciato andare alle prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata: “Sono molto felice di essere qui, ho visto tantissimi video soprattutto dei tifosi. Sono fantastici e immaginare di segnare davanti a loro è una sensazione incredibili. Giocare in serie A è un sogno che avevo da bambino, ora è diventato realtà e io sono pronto. Spero di poter lavorare bene insieme ai miei nuovi compagni e di migliorare sempre di più per portare il più in alto possibile il nostro club. Ci sono tante partite da giocare e dobbiamo lavorare tutti insieme per fare bene”. A Salerno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoJenbach – Erikha raggiunto il ritiro di Jenbach e ha subito espresso tutto il suo entusiasmo nel vestire la maglia della Salernitana. L’attaccante norvegese che lo scorso anno ha giocato con la maglia del Bodo Glimt si è lasciato andare alle prime dichiarazioni da nuovo giocatore granata: “Sono molto felice di essere qui, ho visto tantissimi video soprattutto dei. Sono fantastici e immaginare dia loro è una sensazione incredibili. Giocare in serie A è un sogno che avevo da bambino, ora è diventato realtà e io sono pronto. Spero di poter lavorare bene insieme ai miei nuovi compagni e di migliorare sempre di più per portare il più in alto possibile il nostro club. Ci sono tante partite da giocare e dobbiamo lavorare tutti insieme per fare bene”. A Salerno ...

Torrenapoli1 : Non faccio il fantacalcio, ma già prenderei Ederson Botheim Satriano Kvara Cragno Pessina Udogie Jovic - Gio_Dusi : Io consiglio sempre la visione integrale. Botheim ha la maglia nera a inizio video. Sarei molto offeso se la… - Lorenzored17 : Erik Botheim, dal Krasnodar alla Salernitana a parametro 0 In genere non tratto calcio italiano ma devo fare un'ecc… - dukeonyx57 : @TuttoSalerno #Botheim i russi l'hanno pagato 7 mln di €. Per la #guerrainucraina ha avuto il parametro zero, e la… - TuttoSalerno : Salernitana, Botheim non basta: si cercano altri gol salvezza -