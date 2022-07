Attentato all’ex premier durante un evento elettorale: lotta tra la vita e la morte (Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex premier del Giappone Shinzo Abe è stato ferito a colpi d’arma da fuoco durante un evento elettorale: le sue condizioni sarebbero critiche. lotta tra la vita e la morte in ospedale l’ex premier giapponese Shinzo Abe che ieri è stato ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’Attentato durante un comizio a Nara, citta della zona centro-meridionale di Honshu. Nara (Giappone), soccorsi e forze dell’ordine sul luogo dell’Attentato all’ex primo ministro Shinzo Abe (Ansa)Ad aprire il fuoco, secondo quanto appurato dalle autorità locali, sarebbe stato un ex militare di 41 anni che, subito dopo l’agguato si era dato alla fuga, ma è stato già individuato e fermato dalla polizia che ora sta ... Leggi su esclusiva (Di venerdì 8 luglio 2022) L’exdel Giappone Shinzo Abe è stato ferito a colpi d’arma da fuocoun: le sue condizioni sarebbero critiche.tra lae lain ospedale l’exgiapponese Shinzo Abe che ieri è stato ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’un comizio a Nara, citta della zona centro-meridionale di Honshu. Nara (Giappone), soccorsi e forze dell’ordine sul luogo dell’primo ministro Shinzo Abe (Ansa)Ad aprire il fuoco, secondo quanto appurato dalle autorità locali, sarebbe stato un ex militare di 41 anni che, subito dopo l’agguato si era dato alla fuga, ma è stato già individuato e fermato dalla polizia che ora sta ...

