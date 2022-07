Alvino: “Ho una notizia sul futuro Koulibaly. De Laurentiis ha parlato con Ramadani” (Di venerdì 8 luglio 2022) Carlo Alvino ha rivelato gli ultimi aggiornamento sulla questione rinnovo tra il Napoli di De Laurentiis e Koulibaly. Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime notizie sul futuro di Kalidou Koulibaly: “Il Napoli era pronto a fare uno strappo alla regola per Koulibaly sia per accontentare Spalletti che per il livello e l’importanza del giocatore. De Laurentiis torna domani dall’America e finora ha parlato con Ramadani, non ancora con Koulibaly. Se l’ex Genk fosse ceduto, Spalletti avrebbe la reazione peggiore: ci resterebbe molto male”. Spalletti ha fatto sapere al patron che vuole la riconferma del difensore. Koulibaly si aggregherà al Napoli nel ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Carloha rivelato gli ultimi aggiornamento sulla questione rinnovo tra il Napoli di De. Carloai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime notizie suldi Kalidou: “Il Napoli era pronto a fare uno strappo alla regola persia per accontentare Spalletti che per il livello e l’importanza del giocatore. Detorna domani dall’America e finora hacon, non ancora con. Se l’ex Genk fosse ceduto, Spalletti avrebbe la reazione peggiore: ci resterebbe molto male”. Spalletti ha fatto sapere al patron che vuole la riconferma del difensore.si aggregherà al Napoli nel ...

