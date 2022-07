A 16 anni minaccia di buttarsi dal cavalcavia. Convinta a rinunciare da una coetanea (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Le parole di una coetanea, figlia di un ispettore della Questura di Novara, sono state decisive, insieme alla prontezza dell'intervento degli agenti della Squadra Volante, per sventare il proposito suicida di una ragazza di 16 anni che minacciava di gettarsi giù dal cavalcavia di San Martino, all'ingresso ovest della città di Novara. Un'operazione svolta sul filo dei minuti, e con grande coraggio dalla Polizia di Stato. Alla centrale operativa erano giunte numerose segnalazioni della presenza di una giovane donna pronta a lanciarsi dal ponte, ad un'altezza di circa 10 metri. Caduta che sicuramente le sarebbe stata fatale. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Volante hanno oltrepassato il guardrail, sporgendosi sulla ringhiera che delimita il ponte, e sono riusciti così ad afferrare la ragazza, in modo ... Leggi su agi (Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Le parole di una, figlia di un ispettore della Questura di Novara, sono state decisive, insieme alla prontezza dell'intervento degli agenti della Squadra Volante, per sventare il proposito suicida di una ragazza di 16cheva di gettarsi giù daldi San Martino, all'ingresso ovest della città di Novara. Un'operazione svolta sul filo dei minuti, e con grande coraggio dalla Polizia di Stato. Alla centrale operativa erano giunte numerose segnalazioni della presenza di una giovane donna pronta a lanciarsi dal ponte, ad un'altezza di circa 10 metri. Caduta che sicuramente le sarebbe stata fatale. Giunti rapidamente sul posto, gli agenti della Volante hanno oltrepassato il guardrail, sporgendosi sulla ringhiera che delimita il ponte, e sono riusciti così ad afferrare la ragazza, in modo ...

