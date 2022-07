Wimbledon 2022, Nadal: “Non so se giocherò contro Kyrgios” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Non so riuscirò a giocare in semifinale. Farò dei test per capire: era da un paio di giorni che non stavo bene ma con Fritz è stato il momento peggiore. Il dolore è aumentato, così come le ‘limitazioni’. Ho vinto il match, vediamo cosa succede adesso”. Lo ha detto Rafa Nadal, reduce dall’impresa ai quarti di Wimbledon contro Fritz al super tie-break del quinto set. Più forte del suo avversario, ma soprattutto del dolore agli addominali, lo spagnolo è ancora in dubbio: “Non ho ancora deciso se contro Kyrgios sarò in campo o meno. La decisione finale deve prenderla il giocatore ma devo confrontarmi con i medici e fare dei test. C’è qualcosa di più importante che vincere Wimbledon ed è la salute. Vediamo come evolve la situazione”, ha aggiunto Nadal. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) “Non so riuscirò a giocare in semifinale. Farò dei test per capire: era da un paio di giorni che non stavo bene ma con Fritz è stato il momento peggiore. Il dolore è aumentato, così come le ‘limitazioni’. Ho vinto il match, vediamo cosa succede adesso”. Lo ha detto Rafa, reduce dall’impresa ai quarti diFritz al super tie-break del quinto set. Più forte del suo avversario, ma soprattutto del dolore agli addominali, lo spagnolo è ancora in dubbio: “Non ho ancora deciso sesarò in campo o meno. La decisione finale deve prenderla il giocatore ma devo confrontarmi con i medici e fare dei test. C’è qualcosa di più importante che vincereed è la salute. Vediamo come evolve la situazione”, ha aggiunto. SportFace.

