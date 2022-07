Una Vita anticipazioni dall’11 al 16 luglio 2022, Ignacio sta per essere scoperto (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 11 a sabato 16 luglio 2022 Ignacio improvvisamente si troverà in grossi guai sentimentali e la sua tresca amorosa rischia di essere scoperta. Intanto Valeria si allontana da David nonostante i sentimenti che lei stessa dichiara di provare per il giovane uomo. Dori ha una discussione con Felipe, durante la quale gli svela quello che gli sta somministrando. Tutti gli episodi saranno trasmessi da Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Una Vita dall’11 al 16 luglio 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 11 luglio 2022 il trasloco di Ignacio e Alodia viene annullato perchè lei non è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 7 luglio 2022) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 11 a sabato 16improvvisamente si troverà in grossi guai sentimentali e la sua tresca amorosa rischia discoperta. Intanto Valeria si allontana da David nonostante i sentimenti che lei stessa dichiara di provare per il giovane uomo. Dori ha una discussione con Felipe, durante la quale gli svela quello che gli sta somministrando. Tutti gli episodi saranno trasmessi da Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Unaal 16Nella puntata di Unadi lunedì 11il trasloco die Alodia viene annullato perchè lei non è ...

