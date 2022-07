Ultime Notizie – Incendio oggi a Milano | in fiamme appartamento – Video

(Di giovedì 7 luglio 2022)in unall’ultimo piano di un palazzo al Carrobbio, in centro, dietro alle Colonne di San Lorenzo. Sul posto a domare il rogo diversi mezzi dei vigili del fuoco. Presenti anche carabinieri, 118 e Polizia locale, che ha bloccato una parte di corso di porta Ticinese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - stefanialeone5 : Ultime notizie:due amici di circa 40 anni,con tre dosi di vaccino ,preso covid lui in forma piuttosto leggera,lei c… - CristianPDN : RT @OrtigiaP: Putin, minaccia all'Occidente: vuole sconfiggerci? Ci provi. In Ucraina'non abbiamo neanche iniziato.L’Occidente, che voleva… -

Il Sole 24 ORE

Se l'Occidente vuole fermare la Russia ci provi. Vladimir Putin torna a minacciare Europa e Usa e dichiara che 'non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio' in Ucraina. Lo 'Zar' lo ha detto durante ...Tristezza e amarezza ai funerali di Antonio Andriani, il manager di origini pugliesi deceduto a Erice, in Sicilia, dopo essere caduto in un pozzo durante la festa per il suo 40esimo compleanno. Nel ... Ucraina, ultime notizie. Putin: se l’Occidente vuole batterci in battaglia ci provi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal ha provato a stringere i denti e ad allenarsi, ma a fine giornata ha alzato bandiera bianca. “Non posso rischiare e restare fermo per qualche mese. Ci h ...Le fiamme sono divampate in un appartamento e il fumo ha invaso tutte le stanze. Alcune persone sono fuggite sul tetto ...