Spazio | il Vega C scalda i motori

(Adnkronos) – E' tutto pronto per il lancio inaugurale del nuovo lanciatore europeo Vega C (Consolidation) dell'Esa il cui volo VV21 è attualmente previsto per il 13 luglio prossimo alle 08,13 (ora locale), dalla base di lancio europea di Kourou, nella Guyana francese, quando in Italia saranno le 13,13. La nuova generazione Vega-C aumenta le prestazioni e la competitività del suo predecessore Vega con un primo stadio P120C in comune con Ariane 6, un secondo stadio Zefiro 40 ed un quarto stadio Avum+ decisamente potenziati. Per il lancio sono attesi a Kourou i vertici dell'Esa, con il dg Josef Aschbacher, e dell'Asi con il presidente Giorgio Saccoccia, insieme ai vertici delle maggiori realtà industriali della missione Avio, con il Ceo Giulio Ranzo, e Arianespace, con il Ceo Stephane Israel. A bordo del nuovo lanciatore europeo ...

