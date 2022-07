Siccità, vademecum in 20 punti per il risparmio idrico (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Una guida in 20 punti con suggerimenti e buone pratiche, errori da evitare, ma anche soluzioni e tecnologie per il risparmio idrico (ed energetico), soprattutto in ambito residenziale. A stilarla Enea per contrastare lo spreco di acqua a fronte dell’emergenza Siccità che sta investendo l’Italia in questa primavera-estate 2022. Secondo stime Enea, nelle abitazioni l’energia necessaria alla produzione di acqua calda rappresenta circa il 25% dell’energia totale utilizzata mentre il consumo medio di acqua ad uso civile (residenziale e terziario) rappresenta circa il 20% dei consumi totali, con una dotazione idrica pro capite (al netto delle perdite) di circa 200 litri per abitante al giorno. “Una delle maggiori criticità del nostro Paese riguarda la carenza di infrastrutture e la scarsa efficienza della ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Una guida in 20con suggerimenti e buone pratiche, errori da evitare, ma anche soluzioni e tecnologie per il(ed energetico), soprattutto in ambito residenziale. A stilarla Enea per contrastare lo spreco di acqua a fronte dell’emergenzache sta investendo l’Italia in questa primavera-estate 2022. Secondo stime Enea, nelle abitazioni l’energia necessaria alla produzione di acqua calda rappresenta circa il 25% dell’energia totale utilizzata mentre il consumo medio di acqua ad uso civile (residenziale e terziario) rappresenta circa il 20% dei consumi totali, con una dotazione idrica pro capite (al netto delle perdite) di circa 200 litri per abitante al giorno. “Una delle maggiori criticità del nostro Paese riguarda la carenza di infrastrutture e la scarsa efficienza della ...

