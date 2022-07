Roma, studio di fattibilità per il nuovo stadio a Pietralata (Di giovedì 7 luglio 2022) La Roma comunica l’inizio di uno studio di fattibilità per la costruzione del nuovo stadio nel quartiere di Pietralata Il nuovo stadio della Roma potrebbe sorgere a Pietralata. Con un comunicato congiunto, il club giallorosso e il Comune di Roma hanno ufficializzato la scelta dell’area per il progetto. Di seguito il comunicato del club. «All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di AS Roma Spa tenutesi negli scorsi mesi, Roma Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio uno studio di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Lacomunica l’inizio di unodiper la costruzione delnel quartiere diIldellapotrebbe sorgere a. Con un comunicato congiunto, il club giallorosso e il Comune dihanno ufficializzato la scelta dell’area per il progetto. Di seguito il comunicato del club. «All’esito di una serie di riunioni congiunte tra gli uffici dell’amministrazione capitolina e i tecnici di ASSpa tenutesi negli scorsi mesi,Capitale prende atto positivamente della volontà da parte della società giallorossa di presentare nelle prossime settimane al Campidoglio unodi ...

