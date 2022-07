Puglia: oggi temporali, in attesa del peggioramento e del calo drastico delle temperature domani Maltempo, protezione civile: previsioni meteo, allerta con il codice giallo per l'intera regione escluso il Salento (Di giovedì 7 luglio 2022) “Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Dalle 8 alle 20 l’allerta della protezione civile per la Puglia. codice giallo per l’intera regione salvo il Salento, secondo lo schema diffuso. L'articolo Puglia: oggi temporali, in attesa del peggioramento e del calo drastico delle temperature domani <small class="subtitle">Maltempo, protezione civile: previsioni meteo, allerta con ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 luglio 2022) “Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Dalle 8 alle 20 l’dellaper laper l’salvo il, secondo lo schema diffuso. L'articolo, indele del con ...

