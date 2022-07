James Caan | è morto l' attore celebre per le sue interpretazioni ne ' Il Padrino' e ' Misery non deve morire' | aveva 82 anni

Pubblicità

gippu1 : James Caan (1940-2022), a.k.a. Santino 'Sonny' Corleone. L'idea di menare il cognato violento con il bidone dell'im… - repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - repubblica : È morto James Caan, star del 'Padrino' e di 'Misery non deve morire' - clabotta86j : RT @gippu1: James Caan (1940-2022), a.k.a. Santino 'Sonny' Corleone. L'idea di menare il cognato violento con il bidone dell'immondizia non… - emanuelecarioti : ??????È morto James #Caan, star del 'Padrino' e di 'Misery non deve morire' -

, è morto l'attore americano celebre per le sue interpretazioni ne ' Il Padrino ' e ' Misery non deve morire '. L'attore si è spento all'età di 82 anni. Lo ha reso noto il suo manager. Ne ' ...È morto a 82 anni il grande attore americano. Lo ha reso noto il suo manager, e la famiglia ha pubblicato un tweet sul profilo del defunto, che era molto attivo sulla piattaforma: "Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...NEW YORK (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 82 anni, James Caan, noto sopratutto per il suo ruolo di Sonny Corleone ne Il Padrino. Ottiene i primi riconoscimenti per la sua interpretazione di un gioca ...