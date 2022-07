In cerca di giustizia (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 30 giugno i deputati hanno approvato lo scioglimento del parlamento israeliano e indetto elezioni anticipate per il 1 novembre, le quinte in meno di quattro anni. Il centrista... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 30 giugno i deputati hanno approvato lo scioglimento del parlamento israeliano e indetto elezioni anticipate per il 1 novembre, le quinte in meno di quattro anni. Il centrista... Leggi

Pubblicità

maria_valoti : @PieroSansonetti Le é estraneo il concetto di giustizia, di pena giusta. Vuole confondere vittima e colpevole in qu… - peterkama : la cosa migliore sarebbe stata fermare la mano dei prepotenti prima che mi ammazzassero... e ora voi cercate la vos… - ancora_lorenzo : @PieroSansonetti Si chiama GIUSTIZIA mr. sansonetti, lo Stato non cerca vendette, applica le leggi. Lei invece dov… - MaximilianDolce : @PieroSansonetti Continuerò sempre a credere nella giustizia e a dire no ad una legge ingiusta e ad una giustizia s… - MaximilianDolce : @PieroSansonetti Molte volte ci si chiede se in una sentenza si cerca la vendetta o da essa ci si aspetta una giust… -