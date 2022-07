Dl Aiuti, il M5s:l’ok alla nostra proposta impegna il Governo allo sbocco immediato del superbonus (Di giovedì 7 luglio 2022) “Anche durante l’esame degli Ordini del giorno al decreto Aiuti ci siamo battuti per procedere verso una rapida risoluzione dell’impasse causata dal Governo sulla questione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti fiscali legati al superbonus. Dopo un lungo braccio di ferro, il Governo si è rimesso all’Aula e con il nostro Odg, a prima firma del collega Luca Sut, abbiamo ottenuto l’impegno dell’Esecutivo a intervenire in tempi celeri, con il primo provvedimento utile”. Lo hanno scritto in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Angela Masi, Antonio Federico, Riccardo Fraccaro, Daniela Torto, Vita Martinciglio e Luca Sut. “Ora la richiesta che abbiamo rivolto al ministro Daniele Franco e al premier Mario Draghi è ancora più forte e decisa, dal momento che è stato votato all’unanimità da tutte le forze ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) “Anche durante l’esame degli Ordini del giorno al decretoci siamo battuti per procedere verso una rapida risoluzione dell’impasse causata dalsulla questione della responsabilità solidale dei cessionari dei crediti fiscali legati al. Dopo un lungo braccio di ferro, ilsi è rimesso all’Aula e con il nostro Odg, a prima firma del collega Luca Sut, abbiamo ottenuto l’impegno dell’Esecutivo a intervenire in tempi celeri, con il primo provvedimento utile”. Lo hanno scritto in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Angela Masi, Antonio Federico, Riccardo Fraccaro, Daniela Torto, Vita Martinciglio e Luca Sut. “Ora la richiesta che abbiamo rivolto al ministro Daniele Franco e al premier Mario Draghi è ancora più forte e decisa, dal momento che è stato votato all’unanimità da tutte le forze ...

