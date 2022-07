Covid | Sileri | ' Omicron sempre più contagiosa | ma no a nuove restrizioni' Gimbe | +33% casi | 464 morti in 7 giorni

Pubblicità

Nessuno01333091 : RT @marchi_roberta: Mi è andato giù il cuore... consiglio un fermo immagine sull'espressione del sig. Sileri #Covid_19 #mentitoriseriali - Angie35613025 : RT @MisiaArt: La paura del Potere La faccia del viceministro Sileri, quando Crisanti dichiara che i morti di COVID-19 sono tutti vaccinati,… - marchi_roberta : Mi è andato giù il cuore... consiglio un fermo immagine sull'espressione del sig. Sileri #Covid_19 #mentitoriseriali - MisiaArt : La paura del Potere La faccia del viceministro Sileri, quando Crisanti dichiara che i morti di COVID-19 sono tutti… - pierluaquilino : RT @biaso68: #Covid_19 se lo dice lui, guardate la faccia di sileri -

, il sottosegretario alla Salute Pierpaoloè categorico: " Omicron è una variante che muta continuamente ed è estreamente contagiosa, ma non prevediamo nuove restrizioni ". Il ...Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. "Tra l'altro i sintomi sono così tanti, ...una settimana È aumentato del 19% in una settimana il numero dei pazienti ricoverati a causa del, ...Questo "rafforzerà la protezione verso la malattia grave, o comunque con sintomi importanti, di una vasta platea di persone (per esempio gli over 50) che in autunno si troveranno ad aver ricevuto l'ul ...L’intervista Il sottosegretario alla Salute Sileri traccia lo scenario autunnale. Entro settembre in arrivo le due nuove versioni di Pfizer e Moderna. Cosa succederà in autunno Il sottosegretario all ...